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Portugal

Padrasto de meninos franceses "descompensado" e aos murros na cela da GNR

CM 16:54
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Homem e a mãe dos meninos estão aos gritos um para o outro em celas diferentes em Palmela.

Marc, de 55 anos, o padrasto dos meninos franceses abandonados terça-feira em Alcácer do Sal e detido quinta-feira em Fátima, com a mãe dos menores de 3 e 5 anos, encontra-se esta sexta-feira "descompensado" e esmurrou diversos equipamentos na cela do comando da GNR de Palmela, para onde foi levado até ser transportado ao tribunal de Setúbal.

Marc, padrasto das duas crianças francesas abandonadas em Portugal
Marc, padrasto das duas crianças francesas abandonadas em Portugal Pedro Brutt Pacheco

O CM sabe ainda que o casal - detido por exposição ou abandono e violência doméstica contra os menores - está "alterado" e "aos gritos um para o outro". Encontram-se em celas diferentes.

Uma ambulância foi vista a entrar na GNR, mas em nada está relacionada com o caso, confirmaram várias fontes ao CM, tratando-se de um serviço administrativo.

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