Teste PCR confirma que André Ventura tem covid-19. Sintomas são ligeiros

O teste PCR feito a André Ventura confirmou que está infetado com o novo coronavírus. Fonte oficial do Chega! adianta à SÁBADO que o deputado "continua a apresentar sintomas ligeiros (tosse ligeira e dores nas costas) e continuará em isolamento como a situação o exige".



André Ventura não recebeu qualquer dose da vacina contra o novo coronavírus. Este domingo, realizou dois testes de antigénio que deram positivo.



O deputado único do Chega! teve um contacto positivo na sexta-feira à noite, quando o partido realizou eventos no Porto. A pessoa em questão soube que estava infetada no sábado.