Era fevereiro de 2012, ano de troika, e debatia-se no colégio St. Julian’s a crise económica na Europa. Com o então comentador Marcelo Rebelo de Sousa no painel, perguntou-se à plateia se alguém era a favor de um aumento de impostos. Ninguém se levantou, à exceção de um estudante.Segundo um dos colegas de turma, que preferiu não ser identificado, o único que se terá levantado foi Miguel Costa Matos. Apesar de não se recordar desse momento, Costa Matos lembra-se que sempre foi "muito reivindicativo e interventivo". "Fazíamos manifestações, cantava a Internacional e o Hino. Gosto de acreditar que nunca fui de me sentar e esperar que a mudança viesse mas sim de me levantar (e às vezes cantar) para a criar", explica àPassada quase uma década, está num sítio onde pode fazer a diferença: na Assembleia da República, onde é deputado do PS, e mais recentemente na liderança da Juventude Socialista (JS). E 2020 ia ser um grande ano por outro motivo: ia-se casar. Contudo, a cerimónia teve de ser adiada devido à Covid-19.