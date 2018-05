A carregar o vídeo ...

Margarida Belém, de 56 anos, já percorreu várias vezes os oitos quilómetros dos passadiços do Paiva. A obra, de que a actual presidente da Câmara de Arouca (eleita em Outubro de 2017) é uma das autoras, foi construída em apenas oito meses e desde que abriu ao público, em Junho de 2015, já foi visitada por mais de 750 mil pessoas. E não pára de acumular prémios, entre eles os Óscares do Turismo.Depois do sucesso dos passadiços, Arouca (vila do interior do distrito de Aveiro) prepara novos projectos. Um deles é uma ponte suspensa a 150 metros de altura do rio Paiva. "Vai ser uma das maiores da Europa, com 480 metros de extensão e 1,20 metros de largura no tabuleiro. Tem cabos de aço, gradil metálico na base e redes de lado, o que a torna transparente e assustadoramente bela", explica a autarca.A Câmara de Arouca tem ainda outros projectos: um deles é a construção do Centro Interpretativo do Arouquês, que vai dar a conhecer melhor a raça bovina autóctone e as prácticas agrícolas tradicionais. Está ainda prevista a construção de dois meetings points para acolher os visitantes dos passadiços e da ponte suspensa – um deles terá um bar de apoio suspenso numa parede rochosa. Outra obra em execução é a construção da ciclovia do vale do Arda, que se estende ao longo desse rio por 11 quilómetros. E, para aumentar a oferta hoteleira, a autarquia vai ainda, com o apoio do Turismo de Portugal, reconverter o mosteiro de Arouca em alojamento.Margarida Belém não tem dúvidas da importância dos passadiços: "O projecto veio mostrar que é possível, nos territórios do interior, a aplicação de fundos comunitários que trazem dinâmica económica. E ajudou-nos a provar que das rochas é possível criar produtos turísticos".Leia a entrevista completa a Margarida Belém na, e ouça o que ela tem a dizer sobre as novidades que se avizinham no vídeo que aqui lhe revelamos.