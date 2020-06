ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.

Na aparência, os irmãos paquistaneses Zameer Roshan, 40 anos, e Syed Shabbir, 24 anos, eram dois pequenos empresários de sucesso, com restaurantes de kebab espalhados por Elvas, Portalegre, Campo Maior e Badajoz. Mas, na realidade, viviam à conta da exploração dos imigrantes ilegais que tinham a trabalhar nos seus vários estabelecimentos: angariavam-nos no Paquistão, junto de famílias pobres, facilitavam a vinda deles para Portugal e empregavam-nos, ilegalmente, pagando-lhes salários miseráveis e alojando-os em locais sem as condições mínimas. Em novembro de 2019 foram detidos numa investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que identificou 12 vítimas, uma delas menor de idade, e agora acusados pelo Ministério Público (MP) de Portalegre de 38 crimes, incluindo auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas.De acordo com a acusação do MP, a que a SÁBADO teve acesso, as várias vítimas estavam numa situação de tal fragilidade - sozinhas e sem sustento num país cuja língua não falavam - que não tinham outro remédio senão aceitar a proposta dos dois irmãos. Foi o caso de Talha M. Então com 21 anos, este imigrante paquistanês foi abordado por Syed Shabbir que lhe ofereceu emprego no restaurante Parsa Kebab, em Portalegre. Pelo menos a partir de setembro de 2019, passou a entrar às 12h e a sair à meia-noite, sem direito a qualquer dia de descanso semanal. Trabalhava como empregado de balcão, sem estar inscrito na Segurança Social. Em troca recebia 400 euros mensais, alimentação e alojamento - um quarto partilhado com outros dois imigrantes, Abrar H. e Muhammad J. Detalhe: a divisão tinha apenas duas camas, que funcionavam no sistema de "cama quente", ou seja, o trabalhador que terminava o turno deitava-se na cama do que ia começar a trabalhar.