Os números são esmagadores. Na primeira semana de abril, houve 4.098 novos desempregados por dia, o dobro do que aconteceu em igual período no ano passado. Em seis dias, já havia 35 despedimentos coletivos (cinco vezes mais do que em 2019), que se somam aos 59 do mês de março. E, no início do mês, contavam-se 40 mil empresas e 642 mil trabalhadores em lay-off. Mas se as estatísticas impressionam, são os casos particulares que mostram como esta realidade é mesmo dura.João, um analista de sistema brasileiro de 38 anos que não quis ser identificado, estava há 10 meses na consultora KCS IT quando a vida mudou de um dia para o outro. Tinha acabado de comprar um apartamento no Porto, "ganhava bem" e estava a negociar um aumento depois de duas avaliações positivas do cliente em que a empresa o tinha posto a trabalhar. Com o estado de emergência veioo primeiro sobressalto. "O meu cliente congelou o processo", conta ào informático, que uma semana depois se viu despedido em período experimental. Como tinha estado cinco meses a recibos verdes na empresa antes de ser contratado, foi dispensado sem qualquer indemnização. Pior: os meses de desconto não lhe dão direito a subsídio de desemprego.