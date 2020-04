Mota e Costa,

diretora-geral da filial portuguesa da Janssen, admite que gostava de trazer os ensaios clínicos para Portugal. "A porta ainda está aberta", adianta em entrevista à SÁBADO.



Mil milhões de doses nos primeiros três meses de 2021. Foi esse o objetivo definido pela Janssen, a farmacêutica da gigante Johnson & Johnson, que está a trabalhar numa das mais de 100 vacinas candidatas a curar a Covid-19. De acordo com a empresa, esta vacina, que em setembro começará a ser testada em humanos, tem uma probabilidade de êxito de mais de 80%. Foi aliás por isso - para ganhar tempo, portanto - que decidiram começar a produzi-la já. Depois, esperam conseguir comercializá-la com uma licença especial para situações de emergência pandémica. Em causa está um investimento de mais de mil milhões de dólares (mais de 920 milhões de euros), em parceria com o governo americano. Portugal pode ter uma participação neste projeto? FilipaHá muitas empresas a investir muito dinheiro e a concentrar os seus recursos, sejam eles financeiros, de conhecimento científico ou ambos, no desenvolvimento de fármacos e vacinas. A Janssen tem projetos em duas vertentes, a procura de um tratamento e de uma vacina. Fruto da nossa experiência de mais de 20 anos em doenças infecciosas, como o ébola ou o HIV, corremos a biblioteca que tínhamos, testámos uma vacina em laboratório e os indicadores são muito positivos. A probabilidade de sucesso, de acordo com o diretor científico Paul Stoffels, é superior a 80%.Vamos inicar os testes em humanos e em paralelo vamos começar a produzir a vacina. Ou seja, não vamos ficar à espera de saber se é ou não eficaz, a ideia é fabricar em paralelo com a investigação, para ganhar tempo. Já estamos, por isso mesmo, a investir no aumento da nossa capacidade de produção. O objetivo é que em dezembro já estejam disponíveis dados sobre a eficácia e que, nessa altura, se possam logo ter doses para começar a distribuir de acordo com as prioridades que as autoridades definirem.Não é um tiro no escuro, é uma decisão baseada num grau de confiança e de conhecimento científico muito grande, que começou a ser construído há décadas. Para termos este nível de compromisso é necessária uma estrutura muito sólida. É importante lembrar que fazemos parte de um grupo de empresas muito restrito no mundo que tem crédito triple A [o nível mais elevado de segurança]. Muitas das outras empresas que estão a desenvolver vacinas são relativamente pequenas e precisarão de fazer parcerias para fabricar.Diria que o alcance vai ser global. Em termos de critérios de prioridade a decisão compete, mais uma vez, às autoridades de saúde, mas o normal é que os primeiros abrangidos sejam as populações de risco, nomeadamente profissionais de saúde e idosos.Agora, no mês de abril. A capacidade de produção vai aumentar de 600 milhões de doses para mil milhões. E mil milhões de doses é dar uma resposta a nível global. Já temos uma unidade dedicada a vacinas na Holanda, a única da Europa, que está a ser alargada. Além disso, estão a ser criadas unidades novas nos Estados Unidos e na Ásia.A área onde mais queremos investir em Portugal é a dos ensaios clínicos. Abrimos há dois anos uma unidade de ensaios clínicos e estamos capacitados para fazê-los cá. Há dois critérios quando se fazem ensaios clínicos. O primeiro é a previsibilidade e o cumprimento de timings, o outro é a qualidade de execução. Em termos de qualidade de execução, Portugal está à vontade, onde temos que melhorar, e onde fomos claramente ultrapassados por outros países, é no cumprimento de timings. As autoridades de saúde já assumiram publicamente que vão aprovar qualquer ensaio clínico nesta área em 48 horas, o que é muito positivo. A partir do momento em que tivemos essa garantia o que fizemos foi imediatamente colocar as autoridades portuguesas em contacto com as equipas globais que estão a gerir o ensaio clínico. Temos capacidade para o fazer, se não vier para Portugal é por uma questão de reputação. Temos reputação de ser bons tecnicamente, mas os nossos indicadores de tempos e de agilidade de processos ficam aquém das expectativas.A lei portuguesa prevê 60 dias, em média são seis meses. Há países que fazem isto em 15 dias. Se a lei fosse cumprida já não era mau.Estamos a tentar trazer os ensaios clínicos para Portugal e a porta ainda não está fechada, está aberta. O ensaio clínico, para ser o mais rápido possível, será sempre distribuído por vários países. Quanto mais centros houver, mais rapidamente conseguem a pool necessária para ter informação. Há muitos doentes, há casuística suficiente para termos vários centros abertos e há vários centros de doenças infecciosas com profissionais habituados a gerir ensaios clínicos. Agora, provavelmente muitos países estão a manifestar este interesse e a empresa não vai conseguir colocar o ensaio clínico em todos eles. Da nossa parte faremos o nosso melhor para garantir que o ensaio se realiza em Portugal.O tempo normal são cinco a sete anos e, a manterem-se estes timings, teremos uma vacina em 13 meses, o que é uma aceleração brutal. Só é possível com muitos recursos. Há uma grande colaboração e uma grande vontade de fazer e isso é um tremendo ganho para a humanidade.Quando vim para casa pensei: vou ter tempo para tudo, para ver séries, arrumar, mas a verdade é que não tenho tempo para nada. Passo grande parte do tempo a trabalhar e deixei de ter pequenas pausas para mim, seja ir no carro a conduzir sozinha ou beber um café. Agora nunca estou sozinha [tem um filho de seis anos] e sinto falta desses momentos.Uns dias antes de haver casos em Portugal formámos uma equipa de crise e começámos a tomar as primeiras decisões. Cancelámos reuniões de trabalho em Itália, viagens e pedirmos às pessoas que tivessem visitado países de risco durante as férias para o declararem e fazerem quarentena voluntária. Tivemos alguns colaboradores que, tendo estado de férias em Itália, foram para casa. E ainda bem: tivemos um caso positivo que não teve qualquer impacto porque se isolou preventivamente. Na semana em que surgiram os primeiros casos tínhamos alguns eventos e reuniões com mais de 50 pessoas e foram logo cancelados. Depois, uma semana antes de o Governo decretar o teletrabalho, decretámos nós internamente. Foi toda a gente para casa - no total cerca 160 pessoas. Foi relativamente fácil porque já tínhamos a infraestrutura de tecnologia completamente preparada e testada. Nos meses antes da pandemia treinámos toda a empresa em [Microsoft] Teams, por exemplo [uma das aplicações que agora utilizam para fazer reuniões virtuais].Vim para casa no dia 12 de março. Na primeira semana toda a equipa de direção fazia pequenas reuniões rápidas. No primeiro dia começámos às 8h30, depois passou para as 9h e entretanto percebemos que convinha ser às 9h30, porque o início do dia precisava de ser dedicado às crianças. Funcionou muito bem e entretanto fomos baixando a frequência: estamos a fazer reuniões de direção duas ou três vezes por semana. Os intervalos tambem são maiores e alinhados entre todos, porque a maioria de nós está com vários chapéus na cabeça, o chapéu de profissional, de professor, de mãe e pai... Além disso, todas as sextas-feiras à tarde faço uma reunião com toda a empresa.Estou a sair de casa uma vez por semana, para ir às compras. Estou sozinha com uma criança de seis anos, porque o pai continua a trabalhar normalmente. A primeira semana foi verdadeiramente difícil, chegava ao fim do dia exausta porque não estava a conseguir compartimentar as coisas. Então pedi ao meu filho para me explicar quais eram as rotinas da escola - intervalos, lanches - e combinámos um horário. É levado muito a sério: se eu estiver ao telefone ele não interrompe, no intervalo dele eu faço o intervalo com ele e depois cada um volta à sua rotina. Além disso, institui que todos os dias tinha que ter uma rotina de atividade física e pusemos a aula de ginástica no nosso calendário. A nível da empresa libertámos uma série de ferramentas para ajudar as pessoas a criarem rotinas em casa. Por exemplo: temos um ginásio e passámos a disponibilizar as aulas que tínhamos de forma virtual.O dinamismo aumentou exponencialmente. Ao fim de uma semana uma das regras que criei para mim própria foi retirar as notificações do Whatsapp. À parte da minha equipa de direção, só vejo as mensagens ao fim do dia - às vezes são mais de 100 por grupo. Percebi que não podia estar sempre alerta nas redes sociais e estabeleci prioridades: conciliar a minha atividade profissional com o apoio familiar. Também decidi que tinha que contactar diariamente com os meus pais e irmão e com um amigo por dia, mas para fazer isto de facto tive que cortar o tempo de redes sociais. Depois de uma primeira semana muito difícil percebi que tinha mesmo que criar rotinas. E foi isso que fiz.