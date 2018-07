Os curiosos protagonistas do activismo verde

Capa n.º 741

O primeiro nome a surgir em vários protestos pelo fim do furo de Aljezur é o ALA, Alentejo Litoral pelo Ambiente. É um dos promotores da manifestação de 14 de Abril, em Lisboa, "Enterrar de vez o furo, tirar as petrolíferas do mar", e primeiro signatário da carta aberta a pedir a demissão do ministro do Ambiente. Ora, o que é o ALA? Não tem site, apenas uma página de Facebook gerida por Fátima Teixeira, que, na sua própria página de Facebook indica gerir ainda outra página, a Plataforma Transgénicos Fora, e trabalhar no Tamera – a comunidade alternativa do Sudoeste Alentejano, que, no seu site, no segmento "Investigação", a par da Terra Deva ("ecologia espiritual"), exibe também referências à "sexualidade como poder sagrado", "sexualidade e parcerias livres", e conceitos mais difíceis de traduzir a leigos ("Ashram Político", "Círculo das Pedras", "Marisis"). Fátima Teixeira esteve a 21 de Abril a representar o ALA no debate Ainda é possível Parar o Petróleo?, em Vila Nova de Milfontes. E o Tamera, por sua vez, também foi um dos movimentos promotores da manifestação de dia 14.Contactada a página de Facebook do ALA, quem respondeu afinal foi Eugénia Santa Bárbara, que em 2017 participou no protesto na marginal de Sines em que cerca de 10 pessoas se pintaram com tinta de choco para "simular um derrame de petróleo" e dizer não ao furo. Acabou por não ser possível o contacto (nunca por falta de disponibilidade da SÁBADO), e apenas ficou claro numa mensagem que o protesto de 7 de Julho, um cordão humano nas praias contra o furo, estava a ser organizado por outras pessoas, "os movimentos e organizações apoiam e divulgam". Em resumo: o ALA é uma página de Facebook, com alguma ligação ao Tamera, e não parece ter corpos sociais nem foi possível saber se são 10 ou 100. E pelos vistos só deu o nome.Mas há muitos mais casos curiosos, em que falta em representatividade e transparência o que sobra em voluntarismo: o mundo dos protestos ambientais e do activismo é um labirinto de comunidades, organizações, associações, plataformas, movimentos, causas e comunidades, alguns dentro uns dos outros ou com ligações uns aos outros – e por vezes ao Bloco de Esquerda.Saiba quem são, como se chamam e quais as ligações de tipo matriosca (dentro de uma movimento há sempre mais um) do activismo ambiental, na ediçãoda, nas bancas no dia 12.