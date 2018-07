Um homem de 57 anos morreu este sábado na sequência da queda de uma árvore em Religães, na freguesia de Bairros, concelho de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro.O alerta foi dado pelas 8h47, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, adiantando que são ainda desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu o acidente -- "não se sabe se a vítima estava ou não a cortar a árvore", referiu.O óbito foi confirmado, pelas 11h00, no local, pelos socorristas, que procederam em vão a manobras de reanimação da vítima, cujo corpo foi entretanto transportado para o Instituto de Medicina Legal, em Penafiel, adiantou a mesma fonte.Além dos voluntários de Castelo de Paiva, foram mobilizados para o local meios da GNR de Castelo de Paiva, uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa (Penafiel) e uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Arouca.Um homem de 74 anos de idade também morreu hoje na sequência da queda de uma árvore, numa área de mato e floresta, na zona de Cantanhede, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros desta cidade do distrito de Coimbra.Também neste caso são ainda desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu o acidente, cujo alerta foi dado pelas 10h18, de acordo com a mesma fonte.