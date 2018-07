Duas toneladas de lixo recolhidas na Ria Formosa

Esta acção contou com a participação de 70 pessoas, lê-se no comunicado.

Cerca de duas toneladas de lixo, na maioria plásticos e derivados, foram recolhidas nas margens e zona lagunar do Parque Natural da Ria Formosa, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional.



Esta acção, organizada pelos vários utilizadores de embarcações de recreio que habitualmente demandam o fundeadouro da Culatra, contou com a participação de 70 pessoas, lê-se ainda no comunicado.



A Autoridade Marítima local apoiou o evento através de uma embarcação da Estação salva-vidas de Olhão e da Polícia Maritima (PM), bem como uma mota-de-água da Polícia Marítima.



Verificou-se ainda o apoio de uma embarcação de transporte de carga particular, que fez o transporte do lixo da ilha para terra.