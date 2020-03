Os conselhos de Graça Freitas para quem tem que ir trabalhar

Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde, deixou vários conselhos às pessoas que tenham que ir trabalhar numa altura em que foi pedido aos portugueses manter-se em isolamento voluntário.



"Vou usar este momento para rápidos conselhos", disse Graça Freitas. "O primeiro, é que antes de sair de casa se lavem as mãos muito bem lavadas. Deve sair-se de casa com as mãos lavadas, usar um lenço para maçaneta e chamar o elevador, e fazer a viagem com um metro de distância das outras pessoas."



Também se devem manter as "costas voltadas" para as pessoas. "No trabalho devemos manter estas medidas e continuar a não confraternizar com os que lá estão. Deve manter-se a distância social, e no local de trabalho devem ser organizados os refeitórios."



"Chega-se ao trabalho, lava-se as mãos com água e sabão. No percurso pode ter-se tido contacto com vírus; antes de abrir o teclado, deve-se voltar ao exercício de lavar completamente as mãos, pode fazer a diferença", assinalou Freitas. "Dentro do nosso local de trabalho, temos que lavar as mãos, manter o distanciamento social, nunca falar, espirrar, tossir para outras pessoas."



A diretora-geral de Saúde sublinhou ainda algo muito importante: "Se tem tosse, febre, dificuldade respiratória não vá trabalhar." Deve telefonar-se para o SNS24 se não se está bem, e daí serão recebidos os conselhos.



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo. Em Portugal, o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 245, mais 76 do que os contabilizados no sábado, e os casos suspeitos são agora 2.271.