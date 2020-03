Brufen facilita a entrada da Covid-19 no organismo? DGS fará desmentido

Este sábado, o ministro francês da Saúde divulgou no Twitter que a ingestão de anti-inflamatórios "pode ser um fator que piore a infeção" nos doentes com Covid-19. Olivier Véran deixou o conselho nas redes sociais.

Questionada sobre estas afirmações, a diretora-geral de Saúde disse ter reunido com o presidente do Infarmed e que seria feito um desmentido formal, "a nível europeu inclusive", pois não há provas que potencie a ação do vírus.

"Será feito o desmentido pelo Infarmed e por outras instituições de nível europeu. Isto dito pelas agências que zelam pelos medicamentos", frisou Graça Freitas.

Relatório indica que medicamentos podem afetar reação do sistema imunitário

Um relatório divulgado pela revista científica The Lancet, de 11 de março, revela que três estudos feitos a doentes chineses evidenciaram que a classe de anti-inflamatórios não esteróides (conhecidos como AINE’s) aumenta a expressão de enzimas conversoras de angiotensina 2 (ACE2), recetores que existem em células epiteliais dos pulmões, intestinos, rins e vasos sanguíneos, e aos quais o SARS-CoV-2 se liga para entrar no organismo humano.

Assim, a ingestão de medicamentos como o Brufen ou o Spidifen pode afetar a capacidade de reação do sistema imunitário, responsável por combater o vírus. Por essa razão, o uso de medicamentos da classe AINE’s está desaconselhado em todas as viroses respiratórias, como é o caso da Covid-19.

De acordo com os mesmos estudos, a gravidade da infeção também pode ser influenciada pelo uso de substâncias como a cortisona ou a ingestão de medicamentos para combater a diabetes mellitus tipo 2, cuja substância ativa são as tiazolidinedionas (TZD’s), que também aumentam a expressão dos recetores ACE2 e facilitam a entrada do novo coronavírus no organismo humano.

Os investigadores responsáveis pelo estudo apontam ainda que, caso a influência do ACE2 seja confirmada, será gerado um conflito devido à influência que o recetor tem nos tratamentos para reduzir inflamação e em terapias para curar doenças respiratórias, cancro, diabetes e hipertensão, e sugerem que pacientes com doenças cardíacas, hipertensão ou diabetes sejam tratados com inibidores de ACE – bloqueadores do recetor de angiotensina 2 (ARB’s), como o Valsartan ou o Losartan.