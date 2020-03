Sindicato diz que 50 médicos estão infetados, mas Governo ainda não tem dados

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) divulgou este domingo que cerca de 50 médicos estavam infetados com o coronavírus, e que outros 150 se encontravam de quarentena. Questionada, a ministra Marta Temido afirmou que o Governo não tinha "os números agregados por grupo profissional quanto a médicos".

"Alguns dos primeiros casos foram de profissionais de saúde, casos importados. Alguns contraíram a infeção durante o desempenho. É uma informação que estamos a atualizar e que procuraremos comunicar com maior certeza. O que pedimos é que registem os casos no sistema", afirmou Marta Temido.

"Quanto aos equipamentos de proteção pessoal, temos coisas a chegar. Expostos estão todos os que estão a trabalhar, estamos afincadamente a trabalhar nessa linha sabendo que todos os países têm dificuldades com equipamentos", garantiu a ministra.

Na perspetiva da governante, "é com muita emoção e solidariedade" que se assiste a manifestações que ainda no sábado à noite se fizeram sentir "de apoio aos profissionais de saúde".

"Eles são o melhor do sistema de saúde e merecem todo o nosso apoio", enalteceu, garantindo que o Governo tudo fará para os proteger.



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo. O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados.



Com Lusa