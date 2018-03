Ministério da Justiça vai investir em cartão para ter acesso a sistema informático. Funcionários já forneceram dados profissionais e pessoais.

O Ministério da Justiça está a fazer alterações de segurança para limitar o acesso ao sistema informáticos dos tribunais. De acordo com a notícia avançada pela TSF, desde o início da semana que os funcionários foram contactados para disponibilizar os seus dados profissionais e pessoais para que seja emitido um cartão de segurança.



A "emissão dos smartcard faz parte de um conjunto de medidas que têm vindo a ser desenvolvidas e implementadas" para "aumentar os níveis de segurança", confirmou o Ministério da Justiça à TSF, acrescentando que este mecanismo "obriga não só a que exista o cartão, como também ao desenvolvimento, implementação e disseminação do sistema de leitura".



O smartcard implica ainda que o "acesso pelos funcionários de Justiça passe a obrigar a uma dupla autenticação, aumentando o nível de segurança de acesso ao sistema".



O presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Carlos Almeida, denota uma "certa urgência" por parte do Ministério, sendo que os funcionários tiveram apenas dois dias para dar os seus dados profissionais e pessoais. "Parece-me que o Ministério da Justiça anda sempre a reboque dos acontecimentos", sublinhou o sindicalista, fanzendo referência às recentes notícias sobre o caso E-Toupeira.



Recorde-se que a operação E-toupeira diz respeito a um caso em que o Benfica terá, alegadamente, tido acesso a processos judiciais, através do portal Citius, utilizando credenciais alheias aos intervenientes.