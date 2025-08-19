Sábado – Pense por si

Os canais de comunicação entre Montenegro e Ventura

19 de agosto de 2025

Entre chamadas, conversas de WhatsApp e reuniões, os mecanismos de entendimentos entre o PSD e o Chega têm sido criados. Hugo Soares é pivô, Abreu Amorim negoceia (e conhece Pacheco de Amorim do MIRN e CDS) e Montenegro formaliza.

No dia 3 de julho, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, recebeu na residência oficial em São Bento o deputado André Ventura, presidente do Chega. Durante pouco mais de meia hora, estabeleceram entendimentos em diversas matérias, como a descida do IRS e as restrições à lei da nacionalidade. À saída, o líder da direita radical populista anunciou o entendimento como uma “plataforma comum” – mas o trabalho de contacto, que tem vários pontos de convergência, já tinha começado muito antes.

É urgente reconhecer a polícia

O descontentamento que se vive dentro da Polícia de Segurança Pública resulta de décadas de acumulação de fragilidades estruturais: salários de entrada pouco acima do mínimo nacional, suplementos que não refletem o risco real da função, instalações degradadas e falta de meios operacionais.

