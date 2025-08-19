Sábado – Pense por si

Corpos à mostra, políticos a banhos

Marco Alves , Maria Henrique Espada 19 de agosto de 2025 às 23:00

Regra geral, vão para o Algarve e já não dão entrevistas nestes preparos (exceção Marcelo). Postam nas redes para controlar a narrativa do bronze e da barriga.

Mãe, fui a banhos!” A frase “mãe, sou ministro” ficou nos anais da política - atribuída a Dias Loureiro, quando integrou o governo de Aníbal Cavaco Silva. Agora, os políticos passaram a exibir não apenas o cargo, mas o lazer.

Política Aníbal Cavaco Silva Manuel Dias Loureiro Marcelo Rebelo de Sousa Mário Soares José Sócrates Algarve Suíça
