Dia de clássico é também dia de segurança reforçada, por norma. E o jogo deste sábado que vai opor o Benfica ao FC Porto , a decorrer no Estádio da Luz, em Lisboa , não é exceção. A PSP deixou alguns conselhos para os adeptos que se deslocarem até ao estádio para assistir à partida.O primeiro conselho é que todos os adeptos que se deslocarem par ao estádio o devem fazer em transportes públicos, evitando trazer as suas viaturas para as imediações do estádio. Existe uma boca de metro (Alto dos Moinhos) a poucos minutos do estádio, bem como vários autocarros. No caso daqueles que preferirem levar carro à mesma, as autoridades pedem que estacionem as viaturas "em parques vigiados e destinados para o efeito".A PSP avisa ainda que é expectável ocorrerem filas devido aos procedimentos de segurança, aconselhando os fãs a chegarem com antecedência ao estádio e para evitarem levar "malas e mochilas para o interior do recinto desportivo".A hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 17h00, no entanto, a PSP incidirá o policiamento ainda no período da manhã, sobre a fiscalização do estacionamento, garantindo a necessária fluidez da circulação automóvel, prevendo-se restrições pontuais ao trânsito automóvel e pedonal, somente em situações entendidas como medida de segurança necessária", refere o comunicado enviado esta sexta-feira que avisa ainda que a lotação esperada é de 64.000 pessoas.Os polícias informam ainda que será realizada a "fiscalização do estacionamento irregular", para evitar que se verifiquem "restrições ao trânsito".O Benfica, líder do campeonato, com seis pontos, e o FC Porto, sexto, com três, defrontam-se a partir das 19h00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol profissional.