REAÇÃO. A ESQUERDA RADICAL CONTRA A EXTREMA-DIREITA

Os antifa portugueses estão a tentar regressar ao ativo

João Amaral Santos 23:00

A multiplicação de movimentos de extrema-direita, como o Grupo 1143, levou grupo de militantes da esquerda radical a abandonar a “reforma” e a retomar a atividade em Portugal

Um pequeno grupo com duas dezenas de homens e mulheres, alguns com a cara tapada, saíram ao caminho da marcha com meio milhar de militantes neonazis do Grupo 1143, que desfilava pelas principais artérias de Guimarães, naquele 5 de outubro de 2024.

