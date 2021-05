Fascistas & antifascistas

Testar, rastrear e isolar continuam a ser boas medidas. Mas a tentação, já sussurrada por aí, de voltar a um confinamento pesado sem que os números mais preocupantes o justifiquem indica uma incapacidade de tolerar a existência do vírus que é bastante mais preocupante do que o vírus propriamente dito.

NA PRÉ-HISTÓRIA DA PANDEMIA, as medidas de confinamento explicavam-se por dois motivos razoáveis: proteger os mais vulneráveis e evitar que o sistema de saúde entrasse em colapso. O facto de os mais vulneráveis não terem sido protegidos (lembrar os lares) e de termos tido os hospitais na corda bamba não altera a justeza da teoria.



Acontece que, com o tempo, novas razões foram incluídas no cardápio. Até chegarmos a uma filosofia austera que olha para qualquer contágio como uma ameaça exponencial - e letal. É nessa fase que estamos agora. O número de casos está a subir, sobretudo em Lisboa e em Braga?



Certo, certíssimo. Mas a questão que importa, ou pelo menos importava, é saber se os mais vulneráveis estão à mercê do bicho e se o número de internamentos está a sair dos carris.