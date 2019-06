Guerra colonial custou 21,7 mil milhões de euros a Portugal

Saiba mais em Os valores constam do estudo ‘Grande Guerra e Guerra Colonial: quanto custaram aos cofres portugueses’, de Ricardo Ferraz para o Ministério da Economia.Saiba mais em Correio da Manhã

A despesa militar com a Guerra Colonial, entre 1961 e 1974, ascendeu a 21,7 mil milhões de euros (a preços atuais).A principal contribuição para o esforço de guerra veio dos Encargos Gerais da Nação - um orçamento autónomo dos ministérios que também pagava, por exemplo, as despesas com a presidência da República - seguida do Ministério do Exército, Marinha e Obras Públicas.