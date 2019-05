O procurador do Ministério Público condenado na Operação Fizz, Orlando Figueira, interpôs uma ação cível contra o advogado Daniel Proença de Carvalho, a quem exige uma indemnização de 14,99 milhões de euros.

Segundo a notícia avançada pelo Público, a do antigo magistrado abrange ainda o banqueiro angolano Carlos José da Silva.

O ex-procurador do Ministério Público foi condenado a seis anos e oito meses de prisão efetiva, depois do tribunal considerar que cometeu corrupção passiva qualificada, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documentos.

Orlando Figueira recorreu da decisão.