A publicação do socialista nas redes sociais

O deputado do PS Filipe Neto Brandão classificou como "uma vergonha" e uma "indignidade" a colocação do procurador Orlando Figueira, condenado em primeira instância por corrupção, no Tribunal de Execução de Penas de Ponta Delgada, nos Açores. Numa publicação no Facebook, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças recorreu ainda à ironia para analisar a situação: "Portugal é, muito provavelmente, o único país do mundo (confesso que não consegui obter informação relativa à Papuásia Nova-Guiné) onde um procurador condenado judicialmente por corrupção é colocado num tribunal de execução de penas (deve ter sido para fazer a suposta piada melhor, só pode)."Orlando Figueira foi condenado, em dezembro do ano passado, a seis anos e oito meses de prisão efectiva, no processo da Operação Fizz, estando o processo em recurso no Tribunal da relação de Lisboa. O tribunal deu como provado que Figueira recebeu contrapartidas de Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, para arquivar processos em que estes estava implicado na Justiça portuguesa.Já depois da condenação, Orlando Figueira, que estava em gozo de uma licença sem vencimento, pediu ao Conselho Superior do Ministério Público o seu reingresso nesta magistratura, o que foi aceite. Durante alguns meses, o procurador esteve suspenso de funções, mas a receber ordenado.Entretanto, o órgão máximo do Ministério Público acabou por colocá-lo em funções no Tribunal de Execução de Penas de Ponta Delgada. "Essa originalidade portuguesa não prestigia ninguém, nem o Conselho Superior do Ministério Público nem, muito menos, o país", concluiu Filipe Neto Brandão.