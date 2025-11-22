Sábado – Pense por si

Ordem dos Médicos aceita que enfermeiros especialistas vigiem grávidas de baixo risco

Nos centros de saúde onde não tenham médico de família.

Depois de ter mostrado algumas dúvidas, a Ordem dos Médicos deu luz verde para que enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia acompanhem grávidas de baixo risco e sem médico de família nos centros de saúde, segundo avança este sábado o jornal 'Público'.

Grávidas que não tenham médico de família poderão ser acompanhadas por enfermeiros especialistas DR

A Ordem liderada por Carlos Cortes exige, porém, que a situação seja transitória e aconteça apenas nas zonas mais carenciadas. Além disso, impõe como condição a existência de um médico no centro de saúde a quem o enfermeiro possa recorrer em caso de necessidade.

Tópicos Profissionais de saúde Obstetrícia / ginecologia Centro de saúde Ordem dos Médicos Carlos Cortes
