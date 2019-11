A Ordem dos Enfermeiros (OE) "repudia" as afirmações de Alexandre Valentim Lourenço, presidente da secção sul da Ordem dos Médicos, sobre o aumento de mortes de mulheres antes, durante e após o parto (morte materna) em 2018. Os enfermeiros protestam quanto à citação das "greves da Enfermagem como uma explicação para este aumento de mortes, sem qualquer fundamentação".

À SÁBADO, Valentim Lourenço afirmou que as 17 mortes ocorreram "quando houve a greve dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia e também quando começaram os problemas com as maternidades".

"A Ordem dos Médicos tentou descartar responsabilidades e descredibilizar os Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica (ESMO), referindo-se ao protesto dos ESMOS, que decorreu no verão de 2017", indica a Ordem dos Enfermeiros." Não se tratou de uma greve, sendo os dados das mortes de mulheres referentes a 2018. Esta é uma tentativa de desviar as atenções das recentes notícias sobre os milhares de processos disciplinares contra médicos pendentes no Conselho Jurisdicional da Ordem dos Médicos. O poder disciplinar e o Código Deontológico são competências fundamentais das Ordens profissionais, não podendo nunca haver falhas nesta área, a bem da segurança de todas as pessoas."

Em 2018, os enfermeiros dos blocos cirúrgicos fizeram greve.

Só três das 17 mortes maternas foram de mulheres acima dos 40 anos: houve cinco entre os 25 e os 29 anos, outras cinco entre os 30 e os 34 e quatro entre os 35 e os 39 anos. "As causas [das mortes] que devem ser apuradas são múltiplas. Podem estar relacionadas com infeções, hemorragias, hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, complicações relacionadas com a indução de parto e práticas obstétricas interventivas, além da idade. Acrescenta-se ainda que as patologias múltiplas e graves na gravidez também têm aumentado", apontam os enfermeiros. "Por outro lado, temos mais mulheres obesas, diabéticas e hipertensas. Doenças como a diabetes gestacional e a hipertensão levam a complicações graves na gravidez."

A Ordem liderada por Ana Rita Cavaco recorda ainda que os casos das mortes devem ser estudados individualmente, segundo anunciou a Direção-Geral de Saúde. "A OE aguarda que de forma clara e devidamente fundamentada se apurem as causas deste aumento da mortalidade materna. Os ESMO’s assistem as grávidas e parturientes com a máxima responsabilidade e respeito, nunca pondo em risco vital a saúde materno-fetal das grávidas e parturientes."