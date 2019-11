O número lançou o alerta: a taxa de mortalidade materna está a aumentar e, no ano passado, atingiu valores que não tínhamos desde os anos 80. Em 2018 morreram 17 mulheres em Portugal por complicações durante a gravidez, parto ou puerpério – uma taxa de 19,5 mortes por cada 100 mil nascimentos, segundo dados da Pordata, avançados esta sexta-feira pelo jornal Público.





Há uma relação direta entre esse indicador e a qualidade dos serviços obstétricos, acredita Alexandre Valentim Lourenço. "Não nos podemos esquecer que em 2018 foi quando houve a greve dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia e também quando começaram os problemas com as maternidades", diz ào presidente da secção sul da Ordem dos Médicos.Para o especialista, a explicação para este aumento terá a ver com uma conjugação de fatores, mas pode ter na base o fato de "haver menos dinheiro e menos recursos". A diminuição de recursos, o menor acesso ao serviço de urgência, os atrasos no diagnóstico são situações graves que precisam de ser avaliadas, considera.No ano 2000, a taxa foi de apenas 2,5 e, em 2005, 2,7. "Depois do 25 de abril, e do investimento que foi feito nestes cuidados, os nossos valores foram sempre dos melhores da Europa", diz Alexandre Valentim Lourenço. Atualmente estamos nos cinco piores. Nos últimos três anos tem havido cada vez mais mortes (em 2017, foram 9 mortes) e a tendência poderá continuar se as coisas se mantiverem tal como estão."Espero que este alerta seja suficiente para voltar a repor recursos e não termos este problema", diz o profissional.Só três destas 17 mortes foram de mulheres acima dos 40 anos: houve cinco entre os 25 e os 29 anos, outras cinco entre os 30 e os 34 e quatro entre os 35 e os 39 anos. "As mulheres mais velhas e com problemas são, em princípio, vigiadas à partida. São aquelas a quem detetamos riscos. O problema são aquelas mais novas que já chegam tarde."