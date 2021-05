Pedro Filipe Soares assegura que BE não votaria contra 'um Orçamento de esquerda'

O líder parlamentar do Bloco mostrou-se crítico à atuação do partido de António Costa durante a pandemia, por ter esquecido "os trabalhadores".

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, atacou também o Governo, responsabilizando o executivo de António Costa pela alienação do apoio bloquista, afirmando ainda que o BE está disponível para aprovar qualquer Orçamento do Estado que se situe à esquerda.