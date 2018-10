Poucos minutos depois do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, ter anunciado a aprovação do decreto lei que reduz de nove para dois anos o tempo de serviço congelado recuperado pelos professores, o dirigente da Fenprof, Mário Nogueira, não se mostrou surpreendido. "Os governos do PS sempre tiveram os professores como inimigos e este confirma isso", disse à SÁBADO.

O dirigente sindical considera mesmo que a aprovação em dia de greve foi intencional. "Agora já não é só uma provocação. Fazer isto nesta altura, quando os professores estão nesta luta é uma declaração de guerra aos professores que vai ter a devida resposta."

Mário Nogueira insiste na ilegalidade do decreto de lei e promete mais acções de luta. "O aprovar a eliminação de tempo de serviço, não tendo negociado aquilo que a lei do orçamento manda, que é negociar o prazo e o modo de recuperação e não o tempo de serviço é já por si uma ilegalidade. Tomar esta decisão em plena luta dos professores com uma forte adesão dos professores. Isto é uma declaração de guerra. Não tem outro nome."

A Fenprof vai ainda debater a resposta à aprovação. "Está tudo em cima da mesa: novas greves, acampar à porta do Ministério da Educação, trancar o Ministério da Educação, até fazer uma participação à polícia porque estão a roubar os professores."