Operação Natal e Ano Novo da GNR regista mais de 560 condutores com excesso de álcool

A GNR identificou, em nove dias, mais de 560 condutores, e desses deteve mais de 320, por conduzirem com excesso de álcool, no âmbito da sua operação de Natal e Ano Novo, foi este domingo divulgado.



GNR reforça policiamento nas operações de Natal e Ano Novo

Em comunicado, a GNR revela que, entre 18 e 27 de dezembro, fiscalizou 75.653 condutores, dos quais 565 conduziam com excesso de álcool, tendo detido 323 por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 111 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 2.170 acidentes, dos quais resultaram 10 vítimas mortais, 49 feridos graves e 556 feridos leves.

As vítimas mortais resultaram de acidentes ocorridos nos distritos de Lisboa, Santarém (dois), Beja, Leiria (dois), Aveiro, Porto (dois) e Braga.

As vítimas tinham idades entre os 21 e os 88 anos.

Ainda no que diz respeito a contraordenações rodoviárias foram registadas 11.691, sendo o excesso de velocidade a mais frequente (1.701), seguindo-se falta de inspeção periódica obrigatória (1.564), falta de seguro de responsabilidade civil (469), uso indevido do telemóvel no exercício da condução (277), falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (273) e excesso de álcool (242).