Operação de Natal. Já morreram seis pessoas nas estradas em apenas cinco dias

Um total de 332 pessoas com excesso de álcool e 120 sem habilitação para conduzir foram detidas em cinco dias pela PSP e GNR, no quadro das operações de vigilância rodoviária para o Natal e Ano Novo.



Policiamento reforçado pela PSP e GNR nas operações de Natal e Ano Novo LUSA

Entre quinta e segunda-feira, mais de 75 mil condutores ou viaturas foram fiscalizadas e as autoridades contabilizaram 1.203 contraordenações por excesso de velocidade, 1.010 veículos sem inspeção obrigatória e 357 sem seguro, entre outras multas.

No que respeita à sinistralidade rodoviária, PSP e GNR contabilizaram 2.167 acidentes, com 630 feridos e seis vítimas mortais.

Na área da PSP, foram registados 922 acidentes, dos quais resultaram 300 feridos (13 graves e 287 ligeiros) e uma vítima mortal, enquanto na GNR se verificaram 1.245 acidentes, 330 feridos (23 graves e 307 ligeiros) e cinco mortos.

Segundo os dados provisórios da operação "Natal e Ano Novo 2025/2026" da GNR, que teve início em 18 de dezembro, foram fiscalizados 40.318 condutores, tendo sido detetados 382 casos com excesso de álcool, dos quais 201 foram detidos, por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro.

Foram ainda detidas 70 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 6.430 contraordenações rodoviárias detetadas pela GNR, a força de segurança assinala 915 casos por excesso de velocidade, 181 por consumo de álcool, 158 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 173 por uso de telemóvel, 833 por falta de inspeção e 273 por falta de seguro obrigatório.

Já na "Operação Polícia Sempre Presente Festas em Segurança 2025-2026" da PSP, as autoridades fiscalizaram "6.927 condutores e 29.258 viaturas por radar, sendo detetadas 2.060 infrações à legislação rodoviária", destacando-se 288 casos de condução por excesso de velocidade, 177 por falta de inspeção periódica obrigatória, 84 por falta de seguro, 53 por condução com álcool e 34 por uso indevido do telemóvel.

A PSP fez 181 detenções por crimes rodoviários (131 por condução em estado de embriaguez e 50 por falta de habilitação legal para conduzir), tendo sido também detidos 21 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 28 suspeitos por tráfico de estupefacientes, em ações levaram à apreensão de droga suficiente para 44.456 doses individuais.

Desde o dia 18, a PSP apreendeu "seis armas de fogo, 45 armas brancas, 69 munições e 33 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 5 detenções efetuadas por posse de arma proibida", tendo sido recolhidos ainda "6.676 artigos de pirotecnia".

No âmbito do controlo de fronteiras, a PSP deteve 12 cidadãos por situação irregular em território nacional, controlou 161.364 estrangeiros e elaborou 10 participações e 15 autos de notícia por contraordenação.

"Foram ainda realizadas 446 interceções, três recusas de entrada em território nacional e três notificações de abandono voluntário", refere a PSP.