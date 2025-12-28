Sábado – Pense por si

Portugal

Tempo médio de espera nas urgências é de quase três horas para doentes urgentes

Lusa 09:43
De acordo com informação do Serviço Nacional de Saúde

O tempo médio de espera nas urgências hospitalares é este domingo de quase três horas para doentes urgentes e de 49 minutos para casos muito urgentes, de acordo com informação do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Hospital Santa Maria, em Lisboa
Hospital Santa Maria, em Lisboa

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, o tempo médio de espera para primeira observação ascende a quatro horas e meia para doentes urgentes e a uma hora e doze minutos para os muito urgentes, segundo a informação disponível 'online' pelas 09:15.

Dos 368 utentes à espera de primeira observação, 150 encontram-se na Região de Lisboa.

Na urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes estão com uma espera de 08:44 antes da primeira observação e os urgentes de 02:15.

