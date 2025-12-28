Dois feridos graves e 38 ligeiros em 106 acidentes nas últimas 24 horas

No total, a PSP efetuou 64 detenções, das quais 40 por crimes rodoviários.
A PSP registou, em 24 horas, 106 acidentes, dos quais resultaram dois feridos graves e 38 ligeiros, no âmbito da segunda fase da Operação Polícia Sempre Presente - Festas em Segurança, foi este domingo divulgado.
Operação Polícia Sempre Presente - Festas em Segurança está na estradaDR
"Felizmente, não foi registada qualquer vítima mortal nas últimas 24 horas nas estradas da responsabilidade da PSP", salienta esta polícia, em comunicado.
No total, a PSP efetuou 64 detenções, das quais 40 por crimes rodoviários.
A PSP destaca que 26 detenções ocorreram por condução em estado de embriaguez, 10 por falta de habilitação legal para conduzir e quatro por outros crimes rodoviários.
Foi, ainda, detida uma pessoa por crime contra a propriedade (furtos e roubos) e nove suspeitos por tráfico de droga, tendo sido apreendidas 11.783 doses individuais de estupefacientes.
Soma-se a apreensão de quatro armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das duas detenções efetuadas por posse de arma proibida.
Relativamente à prevenção e fiscalização nas estradas, foram fiscalizados 675 condutores, sendo detetadas 184 infrações à legislação rodoviária.
Das contraordenações rodoviárias detetadas, a mais frequente foi a falta de inspeção periódica obrigatória (31), falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (oito), condução sob influência do álcool (duas), uso indevido do telemóvel no exercício da condução (duas), e falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (uma).
"Nesta época festiva, a PSP, com o objetivo de redução da sinistralidade rodoviária no nosso país, continuará a incidir a sua operação em três vetores de atuação: prevenção, sensibilização e fiscalização", lê-se na nota de imprensa da PSP que, por fim, apela "a todos os condutores para que conduzam em segurança".
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!