Nove mortos na estrada e 380 condutores detidos por excesso de álcool em seis dias

Lusa 15:27
Nove pessoas morreram nas estradas e 380 condutores foram detidos por excesso de álcool entre 18 e 23 de dezembro, no âmbito da operação de Natal e Ano Novo, indicaram esta quarta-feira a GNR e a PSP.

Entre 18 e 23 de dezembroforam fiscalizados mais de 90 mil condutores Duarte Roriz/Correio da Manhã

Nos primeiros seis dias da operação, a GNR e a PSP registaram um total de 2.707 acidentes rodoviários, dos quais resultaram, além de nove mortos, 772 feridos, dos quais 47 graves e 725 ligeiros.

No mesmo período, as duas forças de segurança detiveram 380 condutores por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l (gramas de álcool por litro de sangue) e outros 142 por não terem carta de condução válida.

No total, foram fiscalizados entre 18 e 23 de dezembro mais de 90 mil condutores, incluindo através de radares de velocidade, tendo sido detetadas 10.501 infrações rodoviárias.

A GNR e a PSP destacam, em comunicados distintos com os dados de cada força de segurança, que a maioria das contraordenações se deveu a excesso de velocidade (1.642) e falta de inspeção periódica (1.227) e de seguro (431) obrigatórios.

A maioria dos acidentes e das infrações registou-se nas vias fiscalizadas pela GNR, presente nas autoestradas e fora dos centros urbanos.

Tópicos Acidente rodoviário Periódicos Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) Guarda Nacional Republicana Polícia de Segurança Pública
Investigação
