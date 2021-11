Operação Miríade. Nas Forças Armadas 'estamos a selecionar o que há, e o que há é mau', diz coronel

Nuno Pereira da Silva, coronel de Infantaria na reserva, escreveu no jornal O Ericeira um texto de opinião em que defende que o problema do recrutamento nos comandos fica à vista quando sucedem casos como o da rede de tráfico de diamantes, cujo alegado cabecilha é um ex-militar.

As denúncias chegaram em 2019, mas só passados dois anos é que foi possível à Polícia Judiciária desmantelar a alegada rede de tráfico de diamantes, ouro e droga e que servia para branqueamento de capitais que envolvia militares e ex-militares portugueses que participaram em missões da ONU na República Centro-Africana. A Operação Miríade levou à detenção de onze elementos do grupo, do qual fazem parte capitães, sargentos, dois militares da GNR, um agente da PSP e dois advogados. Só dois arguidos ficaram em prisão preventiva – o antigo sargento dos comandos e alegado cabecilha da rede, Paulo Nazaré, e um cúmplice, o brasileiro Wilker Rodrigues de Almeida.

É mais uma megaoperação que mancha o nome das Forças Armadas e levou Nuno Pereira da Silva, coronel de Infantaria na reserva, a escrever um texto de opinião, a 9 de novembro, no jornal O Ericeira, cujo título é O problema do recrutamento dos comandos . Nele, o oficial na reserva há cinco anos argumenta que "o Exército tem um problema grave e, de certa forma recorrente, com o recrutamento das tropas comando". "A maioria são recrutados maioritariamente nas zonas dos arredores de Lisboa, a maior parte em bairros problemáticos.", Nuno Pereira da Silva elabora as afirmações, que correm o risco de serem interpretadas como tendo um pendor discriminatório, afirmando que um dos problemas do Exército é não ser competitivo "no mercado de trabalho em relação a outras profissões" e, por isso, "não estar a conseguir contratar em qualidade". "Temos mais vagas do que voluntários, o que faz com que a seleção seja quase nula. Precisamos deles quase todos. E isso é um problema que se está a passar com oficiais, quadros, tropas. Estamos com falta de pessoal e já por esse facto houve problemas de segurança em Tancos", considera.