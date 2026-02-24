Sábado – Pense por si

Operação Marquês: Tribunal pede à Ordem dos Advogados que nomeie defensor para José Sócrates

O tribunal interrompeu o julgamento, sem data para ser retomado.

O tribunal que está a julgar o processo Operação Marquês ordenou esta terça-feira que a Ordem dos Advogados seja notificada para nomear um defensor para José Sócrates, para fazer face às renúncias sucessivas de mandatários do antigo primeiro-ministro.

"Uma vez que a situação de renúncias sucessivas ao mandato por parte da mesma defesa prejudica de sobremaneira a realização da justiça, a fim de assegurar a continuidade da audiência sem mais sobressaltos, entende-se justificar-se a nomeação de defensor especificamente para os presentes autos pelo tempo necessário, para garantir os direitos de defesa [de José Sócrates]", sustentou a presidente do coletivo de juízes, Susana Seca.

O tribunal interrompeu, em seguida, o julgamento, sem data para ser retomado.

