Época balnear arranca a 15 de maio. Indeciso sobre que praia escolher ou curioso sobre se a sua praia preferida tem Bandeira Azul? Tire as dúvidas.

Onde ficam as praias com Bandeira Azul em 2021? Veja o mapa interativo

Em 2021, Portugal conta com mais 12 praias galardoadas com Bandeira Azul do que em 2020. Ao todo, 372 praias fluviais e costeiras podem hastear a bandeira que atesta o cumprimento de uma série de rigorosos critérios ambientais, educacionais, de segurança e acessibilidade.





Entre as 372 praias de qualidade, 330 são costeiras e 42 fluviais.Ao todo, 98 municípios têm praias com Bandeira Azul e, em 2021, cinco entraram pela primeira vez na lista: Fafe (Braga), Oleiros (Castelo Branco), Óbidos (Leiria), Avis (Portalegre) e Beja, ao passo que Calheta, na Madeira, voltou a entrar.A época balnear abre a 15 de maio e dura até ao final de outubro. Algumas praias vão antecipar o início da época para 12 de maio. Aponte a data e escolha a praia com Bandeira Azul onde tomar banhos de mar e/ou sol:

Em 2021, quais são as regras a cumprir na praia?

As regras impostas em 2020 mantêm-se este ano. Foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

A utilização do areal das praias estava interdita a "atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares".

Nos toldos, colmos e barracas de praia, "em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã [até 13:30] ou tarde [a partir das 14:00]", com o máximo de cinco utentes.

Foi também instalada uma "sinalética tipo semáforo", em que a cor verde indicava ocupação baixa (1/3), amarelo ocupação elevada (2/3) e vermelho ocupação plena (3/3).

A informação sobre o estado de ocupação das praias era atualizada de forma contínua e em tempo real na aplicação ‘Info praia’ e no sítio na internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



