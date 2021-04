É ele que os leva às ondas de 30 metros

Foi uma manhã confusa: às 6h da madrugada estavam já a preparar-se para um dia histórico. Uma equipa de filmagens acompanhava-os para registar em documentário uma ondulação que se previa épica, naquele dia 29 de outubro de 2020, no canhão da Nazaré.



"Fomos das últimas equipas a entrar na água", conta à SÁBADO Ramon Laureano, um dos pioneiros em Portugal a rebocar e a fazer resgate de surfistas nas ondas gigantes, e pai do atleta de 18 anos, António Laureano, que poderá vir a inscrever o seu nome no Guinness – com uma onda de 30,9 m.