Ómicron. Sobe para 14 o número de casos da variante em Portugal

Portugal é o segundo país da União Europeia com mais casos da variante de preocupação, apenas atrás dos Países Baixos, com 16 casos.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Foi confirmado mais um caso da variante Ómicron da covid-19 em Portugal, subindo para 14 o número total de infetados com a variante que está a gerar preocupação desde a última semana.







REUTERS/Dado Ruvic

Segundo a mais recente atualização do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), "15 casos adicionais da variante de preocupação Ómicron foram confirmados, elevando o total para 59".

Em concreto, "os casos foram comunicados por 11 países da UE/EEE: Áustria (3), Bélgica (2), República Checa (1), Dinamarca (4), França (1, na Reunião), Alemanha (9), Itália (4), Países Baixos (16), Portugal (14), Espanha (2), e Suécia (3), de acordo com informações de fontes públicas", precisa o ECDC.



Portugal, com 14 casos da variante Ómicron, é o segundo país europeu com mais casos da variante, apenas atrás dos Países Baixos, com 16 casos.

O centro europeu explica que "a maioria dos casos confirmados tem um historial de viagens para países da África Austral, tendo alguns efetuado voos de ligação para outros destinos entre África e a Europa".

Além disso, "todos os casos para os quais existe informação disponível sobre gravidade foram assintomáticos ou ligeiros", destaca o organismo europeu, frisando que, "até à data, não foram comunicados quaisquer casos graves ou mortes entre estes casos". A estes acrescem "vários casos prováveis de toda a região, mas estão ainda sob investigação", conclui o ECDC.

Fora da UE/EEE, foram detetados 12 casos em territórios como Austrália, Botswana, Brasil, Canadá, Hong Kong, Israel, Japão, Nigéria, Arábia Saudita, África do Sul, Suíça, e Reino Unido, de acordo com a mesma atualização epidemiológica do centro europeu.