Oeiras: IL usa Inteligência Artificial para criar jogo snake anti-Isaltino

"Jogo da Serpente - Foge do Presidente!" é o novo jogo do candidato liberal Bruno Mourão Martins. Inspirado no intemporal Snake, o objetivo é controlar uma cobra em direção a "novos transportes" — e evitar Isaltino Morais.

No jogo de atenção das autárquicas, a Iniciativa Liberal teve uma ideia. Fazer um jogo inspirado no intemporal Snake, icónico jogo de telemóvel, cujo objetivo é controlar o rumo de uma cobra — mas ao invés de comida, são propostas; e ao invés de obstáculos, temos de evitar Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras e recandidato apoiado pelo PSD.

O jogo chama-se "Jogo da Serpente - Foge do Presidente!". "Apanha novos transportes para acelerar Oeiras. Evita o Isaltino que quer impedir-te de te moveres. Desvia-te das ideias que não existem, como o SATUO [Sistema Automático de Transporte Urbano, extinto em 2015, e que Isaltino quer que regresse em 2029]", lê-se nas instruções. "No jogo, indicamos um caminho alternativo aos oeirenses, que passa, em primeiro lugar, por fugirem de Isaltino, desviarem-se das suas ideias que não passam disso mesmo e que nunca aparecem, como o SATUO, e recomendamos que apanhem os transportes que levem cada pessoa ao local desejado, dentro ou fora do nosso município", afirma à SÁBADO o candidato Bruno Mourão Martins, que quer "reduzir ao absurdo" a gestão municipal de Isaltino Morais em Oeiras.



Candidato da IL cria jogo contra Isaltino com IA, inspirado no Snake IL/Oeiras

Criado através de prompts de Inteligência Artificial, o jogo do candidato liberal tem como objetivo "reduzir ao absurdo" a gestão municipal de Isaltino Morais em Oeiras. "A mobilidade é um problema cada vez maior no dia a dia dos oeirenses. Isaltino Morais garante-nos há bem mais de uma década que o SATUO vai ser uma realidade, só que, se descontarmos as notícias, os anúncios, os vídeos, enfim, se excluirmos tudo o que é propaganda, os munícipes continuam sem soluções para se deslocar", acrescenta.