Sábado – Pense por si

Portugal

Catarina Martins anuncia candidatura à Presidência da República

Luana Augusto
Luana Augusto 20:00
Anúncio foi feito através de uma mensagem aos militantes.

Catarina Martins anunciou a sua candidatura à Presidência da República. Segundo avança o semanário Expresso, este anúncio foi feito através de uma mensagem enviada aos militantes do Bloco de Esquerda. "Anunciarei hoje a minha candidatura a Presidente da República", lê-se.

Octávio Passos/Lusa

A antiga líder do Bloco de Esquerda diz avançar com esta candidatura para dar resposta às pessoas que "não têm em quem votar" e para dar ao País uma "novidade".

Pretende, assim, que a sua candidatura seja "um espaço alargado" de encontro entre "tantas outras e tantos outros" e menciona os "homens do costume", que estão entre a lista de candidatos" e que "há décadas governam o País" e "tentam rentabilizar a angústia".

Segundo o Expresso, Catarina Martins oficializará ainda esta quarta-feira a sua candidatura a Belém.

Em atualização

Investigação
