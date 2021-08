Obras na rua das portas a 1,5 metros do chão na Ajuda custam 31 milhões de euros

Requalificação do Palácio Nacional da Ajuda e da envolvente acabou por custar mais do dobro do que estava previsto.

A requalificação do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e área envolvente – onde várias casas ficaram com as portas de entrada a cerca de 1,5 metros do solo - vai custar 31 milhões de euros, mais do dobro do inicialmente previsto. O projeto de conclusão do Palácio (inacabado há 200 anos) e a reabilitação do espaço público foi apresentado em setembro de 2016, com um custo de 15 milhões e prazo de conclusão previsto para maio de 2020.







Obras na rua das portas a 1,5 metros do chão na Ajuda