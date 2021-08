Roubo de catalisadores continua, apesar do cerco das autoridades

As queixas prosseguem. Gonçalo foi vítima do furto e detectou a falta na quarta-feira passada. No mesmo dia, às 12h30, Vítor Manuel estranhou ver um indivíduo debaixo de um Volkswagen Polo. Terá fugido noutra viatura.

Não havia danos visíveis na viatura. Na manhã de quarta-feira, dia 4, às 9h30, Gonçalo Domingos sentou-se ao volante para ir trabalhar, ligou a ignição e pensou: "Já mudaram o carro para desportivo, sem pedir." O motor soava ruidosamente, como um desportivo de alta cilindrada mas neste caso mais fraco. Tratava-de de um Honda Jazz, vermelho, de 2004 "mas estimado", reforça o condutor. Só que aquele barulho devia-se, afinal, ao roubo do catalisador – peça que reduz os poluentes emitidos pelos gases do motor –, a nova moda de roubos, que se agrava desde o início deste ano.



Gonçalo, de 22 anos, técnico de compras, apresentou queixa na esquadra da zona, Barreiro, juntamente com o pai (proprietário do veículo) contra desconhecidos. Percebeu ainda que, num Honda estacionado à frente do seu, na via pública, numa zona residencial sossegada e com arvoredo, tinham feito o mesmo durante a madrugada anterior – vizinhos reportaram-lhe movimentações às 3h30. "Fui espreitar e não tinha catalisador", diz à SÁBADO, lamentando que esta seja "uma causa perdida" (entretanto comprou um catalisador novo por 550 euros) embora deixe o alerta: "Convém soldar a zona."



Esta recomendação deve-se ao facto dos infratores atuarem debaixo do carro, onde fica a peça, com recurso a um macaco (para levantá-lo) e a uma rebarbadora (para os cortes). Assim cometem o furto em poucos minutos. Se a zona estiver soldada, dificulta a operação que envolve redes organizadas, que passam pela remoção da peça, venda a intermediários (sucatas, oficinas clandestinas) e exportação para a Europa (para processamento das componentes).