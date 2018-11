Os dados dos presidentes e vereadores de 241 autarquias portuguesas ficaram expostos na sequência de uma falha num serviço de wi-fi da Comissão Europeia.

Os dados pessoais de funcionários de 241 câmaras municipais de Portugal ficaram expostos na Internet devido a uma falha no sistema wi-fi (sem fios). Falha afectou, no total, 11.402 câmaras a nível europeu.



A 15 de Maio deste ano, todos os utilizadores da rede Wifi4EU - um projecto comunitário que financia a instalação de Internet sem fios em espaços públicos - viram os seus dados expostos na plataforma do mesmo, confirma um relatório técnico feito pela Direcção-Geral das Comunicações da Comunidade Europeia, citado pelo Jornal de Notícias.



O relatório confirma que informações que estavam guardadas nos gabinetes da Comissão Europeia, em Bruxelas, ficaram expostos na plataforma Wifi4Eu.



Terão sido "duas vulnerabilidades" que expuseram a informação e que levaram ao cancelamento da primeira fase de candidaturas ao projecto comunitário. Uma dessas vulnerabilidades era o facto de ser possível aceder aos dados pessoais. A segunda relacionava-se com o facto das autarquias poderem alterar a hora a que tinham submetido a candidatura, num sistema que premiava a ordem de chegada.



Segundo o documento a que o JN teve acesso, ficaram expostas moradas, números de telemóvel e assinaturas de presidentes da câmara e vereadores substitutos que acederam à rede wi-fi.



As informações ficaram expostas durante quatro horas: entre o meio-dia (hora em que podiam começar as candidaturas) e as 16h. Todos os que acederam ao portal www.wifi4eu.eu durante esse período ficaram com dados expostos, confirma o relatório.



Algumas empresas terão também ficado com os seus dados expostos, como é o caso das operadoras de serviços de telecomunicação em Portugal, já que era necessário as autarquias identificarem