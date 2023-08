Direito de resposta e de retificação de Susana Torres

O artigo jornalístico da autoria da jornalista Ana Leal publicado na revista SÁBADO de 29/6/2023 veiculou diversas inverdades, incorrecções e insinuações infundadas acerca da minha pessoa e do trabalho que desenvolvo, tendo consistido num profundo atentado público ao meu bom-nome e reputação que muitos prejuízos me tem vindo a causar.





Começo por negar veementemente alguma vez ter “prometido” a qualquer dos participantes do programa de coaching MasterMind uma mentoria individual. Tal programa contratado pelos participantes não estabelecia, nem foi prometido aos participantes por qualquer outro modo, que o seu acompanhamento no âmbito do referido programa era prestado através de uma mentoria individual. Bem pelo contrário, foi claramente anunciado e contratado pelos participantes do programa que a mentoria seria realizada em grupo, sem prejuízo de caso fosse necessária alguma conversa individual sobre algum aspecto relativo ao programa por alguns dos participantes a mentora estaria naturalmente disponível, como sempre o esteve perante os participantes durante o programa MasterMind a que se refere o artigo jornalístico.





Não corresponde também minimamente à verdade que em algum momento tenha manipulado e/ou enganado qualquer um dos meus (ex) clientes. Em momento algum enganei ou manipulei algum dos meus (ex) clientes, sendo de salientar que mais de cerca de 170 pessoas participaram no programa MasterMind a que se refere o artigo jornalístico nos últimos 5 anos sem qualquer queixa da parte dos participantes e ficando bastante satisfeitos com o programa e com os meus serviços. De facto, os serviços que desenvolvo no âmbito do programa MasterMind são prestados aos meus clientes em plena correspondência com as condições anunciadas aos mesmos antes da sua contratação, incluindo até em alguns casos a prestação de conteúdos adicionais aos anunciados antes da contratação.





São igualmente falsas as afirmações constantes do artigo jornalístico no sentido de pretensamente não acompanhar os meus clientes no aludido programa MasterMind ou em qualquer outro programa de coaching de alta performance. Com efeito, sempre acompanhei devidamente os meus clientes nos respectivos programas contratados e de acordo com as condições aí estabelecidas, mais conferindo-lhes o devido apoio sempre que solicitado.





É também falso o que vem afirmado no artigo no sentido que as primeiras sessões do programa MasterMind se tenham limitado a apresentações dos participantes, pois tais sessões incluíram também, nomeadamente, a abordagem e discussão de temas que fazem parte do programa MasterMind e a disponibilização de materiais de estudo no âmbito do mesmo.









Também não corresponde à realidade a narrativa contada no artigo jornalístico acerca da falta de conteúdo das sessões do programa MasterMind, pois cada uma das sessões do programa abordou um amplo e variado leque de temas significativos para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes e a realização de vários exercícios por forma a implementar na vida dos participantes as matérias abordadas no programa.

Por outro lado, são também inexactas as sucessivas afirmações constantes do artigo jornalístico relativamente aos pagamentos exigidos aos interessados e/ou participantes do programa MasterMind.





Neste ponto cabe-me esclarecer que, contrariamente ao que se insinua no artigo jornalístico, caso os interessados no programa não fossem seleccionados para o mesmo o pagamento inicial exigido e previamente comunicado aos interessados era-lhes devolvido, como sempre o foi nessas precisas situações quando ocorreram, caso contrário, caso fossem seleccionados e se inscrevessem no programa tal pagamento inicial era abatido no valor total anunciado do programa, como também sempre o foi.





Com efeito, os interessados no programa MasterMind são previamente informados de forma clara dos valores e dos termos de pagamento pelo programa e as quantias são exigidas aos participantes em total correspondência com as condições previamente contratadas.





Por outro lado, são também falsas as sucessivas afirmações constantes do artigo jornalístico quanto à quebra de uma suposta promessa por mim realizada em devolver todos e quaisquer valores recebidos de pessoas inscritas no programa MasterMind e que do mesmo tenham, em qualquer fase, optado por cancelar a sua inscrição.









Desde logo, tal além de ser absolutamente irreal, é inteiramente falso ter alguma vez realizado essa promessa a participantes no programa MasterMind. O que foi comunicado aos participantes no programa foi que uma eventual devolução dos pagamentos recebidos seria avaliada caso a caso, nunca tendo sido prometida uma devolução dos valores pagos aos participantes em toda e qualquer situação.

Neste ponto cabe-me também clarificar que as pessoas que contratam o programa MasterMind ou qualquer outro programa de coaching de alta performance que presto dispõem do período legalmente previsto para exercerem o denominado direito ao arrependimento, sendo que em todos os casos em que as pessoas inscritas nos meus programas por alguma razão decidiram cancelar a sua intenção de participação no programa em causa nesse período, naturalmente, lhes foi devolvido o valor referente ao mesmo que me haja sido antecipadamente entregue.





Aqui chegados, mostra-se ainda pertinente esclarecer que os programas de coaching que forneço profissionalmente aos participantes, contrariamente ao que erroneamente se insinua no artigo jornalístico, não são utilizados para a minha autopromoção antes visando sim o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes através da realização dos conteúdos dos programas contratados. O que, felizmente e, fruto do meu árduo trabalho diário, tenho conseguido com amplos resultados positivos para os vários participantes ao longo da minha carreira profissional.



Cumpre-me, pois, neste sentido, desmentir e esclarecer a narrativa fantasiosa constante do artigo jornalístico em questão por forma a dissipar a nébula que se instalou em torno da minha pessoa e repor a verdade aos olhos dos leitores.