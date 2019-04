Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira.

Os dois feridos portugueses no acidente com um autocarro turístico na Madeira "estão estáveis" e não há vítimas em risco de vida, garantiram hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros e o vice-presidente do Governo Regional.



Falando aos jornalistas pouco minutos depois de aterrar na ilha da Madeira, o ministro Augusto Santos Silva afirmou que a informação de que dispunha é que "não há nenhuma pessoa em risco de vida neste momento".



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/o-que-se-sabe-e-falta-saber-sobre-o-acidente-na-madeira?ref=HP_DestaquesPrincipais">O que se sabe e falta saber sobre o acidente na Madeira</a></h4><p>Um autocarro de turistas despistou-se esta quarta-feira ao fim da tarde na Madeira. Nele seguiam mais de 50 alemães, 29 dos quais morreram na sequência da queda do veículo que galgou a estrada e caiu em cima de uma casa.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>



Na mesma ocasião, o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, disse que os feridos portugueses "estão estáveis, ambos estão estáveis".



Questionado sobre a gravidade dos ferimentos das duas vítimas portuguesas, Pedro Calado notou que essas duas pessoas também não estão em perigo de vida.



"Um é o motorista, que está estável, vamos estar com ele daqui a pouco. A outra vítima portuguesa era a guia, tem mais algum cuidado e tem tido esse tratamento, mas está estável também", afirmou o governante.



Relativamente às vítimas estrangeiras, o vice-presidente do Governo Regional notou que, "em termos médicos, estão a evoluir normalmente".



"Estão a ser intervencionadas cirurgicamente, aqueles que precisavam, e já hoje de manhã fizemos uma visita e falámos com a grande maioria deles", referiu.



Pedro Calado garantiu também que "aqueles que necessitam de acompanhamento estão a tê-lo".



"Os serviços médicos têm funcionado como deveriam funcionar, na perfeição, as pessoas estão a encarar o acompanhamento humano como sendo um tratamento muito positivo e, enfim, dentro do quadro e das possibilidades que existiam, e das circunstâncias, as coisas estão a funcionar muito bem", sublinhou.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, chegou à Madeira pouco depois das 15:30, e falou aos jornalistas logo no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, no Funchal.



Do aeroporto, o governante seguiu para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e voltará ao aeroporto para receber o homólogo alemão, que chega a Portugal perto das 18:00.



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira, na quarta-feira à tarde.



Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.



As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs.