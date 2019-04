Estiveram ao lado do ex-primeiro-ministro. Em regra, a sua queda política não lhes prejudicou o percurso profissional nem nos bastidores do poder.

José Sócrates perdeu as eleições em junho de 2011 e foi detido em novembro de 2014. Entre os que mais de perto colaboraram com ele há professores universitários, administradores de empresas e conselheiros de Costa. O que fazem agora André Figueiredo, Almeida Ribeiro, Guilherme Dray, Luís Patrão (todos ex-chefes de gabinete), o ex-assessor Vítor Escária, o então assessor de imprensa Luís Bernardo, ou o ex-secretário de Estado e amigo próximo Paulo Campos?



André Figueiredo (Altice)

Em 2013, foi candidato – e ganhou – à presidência da Assembleia Municipal de Seia. E repetiu em 2017. Fora isso, a política ficou longe: está na Altice. "Não tive de me privar do que quer que fosse, e era o que faltava." Também não foi acusado de nada – apesar de ser 173 vezes referido no despacho de acusação da Operação Marquês – e voltou à vida profissional: "E não tive grande dificuldade nisso." Começou a trabalhar com Alexandre Fonseca, hoje CEO da Altice, em 2016, e foi promovido a diretor do gabinete de coordenação e relações corporativas, que hoje acumula com a direção de comunicação e o marketing. Teve uma zanga dura com Sócrates, por razões pessoais, mas fizeram as pazes. É dos poucos que aceita falar da transição, admitindo até que não se sentiu prejudicado pela proximidade com o ex-primeiro-ministro, com quem ainda conversa: "Não devo nada a ninguém."