Dados do banco suíço UBS revelam um aumento de 15 milhões de euros na fortuna de Carlos Santos Silva durante o período em que José Sócrates foi primeiro-ministro.

Entre 2007 e 2010, altura em que José Sócrates era primeiro-ministro, Carlos Santos Silva terá aumentado a sua fortuna em 150%: no período em causa, o património do amigo de Sócrates cresceu de 10 milhões de euros para cerca de 25 milhões de euros.



Este crescimento da fortuna de Carlos Santos Silva, suspeito de ser o guardião do dinheiro do antigo primeiro-ministro, consta em documentos da UBS, banco com sede na Suíça.



Saiba tudo no Correio da Manhã.