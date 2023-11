As conversas secretas de Marcelo e Costa e os momentos decisivos da crise

Terça-feira, 7 de novembro, começou mais cedo do que o habitual para Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa tentou telefonar-lhe cedo, entre as 8h e as 8h30, mas o Presidente da República nem atendeu, estava ainda a dormir. É sabido que Marcelo se deita tardíssimo, dorme pouquíssimo, mas, se não tiver agenda, não é de madrugar. Na noite anterior, foi visto a sair da Expo, no seu carro pessoal, perto da meia noite – terá ido visitar um amigo – alheio à tempestade do dia seguinte. O primeiro-ministro, sem resposta, ligou para o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, precisava de falar pessoalmente com o Presidente da República, e acertou com este uma audiência para as 9h30 da manhã, em Belém.