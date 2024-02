Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O mistério do diamante encontrado no gabinete de Pedro Calado: é valioso ou não?

Sendo sintética, a peça encontrada no gabinete do ex-autarca do Funchal não terá valor. O especialista em joalharia Jorge Leitão explica à SÁBADO quais são os parâmetros de avaliação e como se produz em laboratório. A olho nu, é igual à pedra verdadeira.