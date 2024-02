Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Central de Biomassa do Fundão foi impedida de produzir barulho entre as 23h e as 7h. Proprietários dizem que terão perdas na ordem dos 15 milhões de euros.

Um tribunal decretou uma providência cautelar à Central de Biomassa do Fundão por quebrar a lei do ruído. A fábrica trabalhava noite dentro, ultrapassando os limites de ruído produzido permitidos por lei. O Investigação SÁBADO já tinha denunciado as condições em que vivam os vizinhos desta fábrica na reportagem: "O pesadelo de ter uma fábrica como vizinho", em Gramenesa, no Fundão.