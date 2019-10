ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

O que é que ganha Marcelo Rebelo de Sousa nesta remodelação?Duas das secretárias de Estado (Educação e Turismo) promovidas a ministras foram suas alunas. Alexandra Leitão e Ana Mendes Godinho foram alunas da turma de 1990 de Direito, na Universidade de Lisboa. A primeira, agora responsável pela pasta da Modernização do Estado e Administração Pública, diz que o atual presidente foi a pessoa "mais incontornável" no seu percurso. A segunda, que assume a pasta do Trabalho e Segurança Social, recorda-se que as suas aulas eram "apaixonantes".